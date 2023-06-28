إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي الساحلي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة تأمين الطريق وقسم شرطة الضبعة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، بالحادث.

وصول المصابين إلى مستشفى الضبعة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي مصابي حادث طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وجرى الدفع بفريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وجار توقيع الكشف الطبي على المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

الشرطة تعاين الحادث

وتوجهت شرطة تأمين طريق «مطروح - الإسكندرية» الدولي، ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.