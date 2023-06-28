أحمد فهمي يروج لفيلمه الجديد «مستر إكس»: «مستني رأيكم»

روج الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه على «إنستجرام»، لفيلم «مستر إكس»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض، في موسم عيد الأضحى.

ونشر أحمد فهمي الأغنية الدعائية للفيلم «اختياراتي»، ويقوم بغنائها أحمد سعد، وعلق عليها: «فيلم مستر إكس دلوقتي بجميع سينمات مصر مستني رأيكم».

فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.