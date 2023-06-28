أحمد فهمي يحقق 624 ألف جنيه في أول أيام عرض فيلم «مستر إكس»

نجاح كبير حققه الفنان أحمد فهمي بفيلمه الجديد «مستر إكس»، الذي يعرض حالياً في السينمات، وبدأ أول عروضه أمس، ليلة وقفة عيد الأضحى، حيث أقيم العرض الخاص للفيلم بأحد المولات بحضور أبطاله.

إيرادات فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ «الوطن»، إن الفيلم حقق أمس 624 ألف جنيه، في أول أيام عرض الفيلم بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي.

ويعتبر العمل السينمائي الأول الذي يجمع الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخص يمتلك شركة يقوم من خلال بتطليق الرجال من زوجاتهم والحفاظ على حقوقهم، ولكن تتغير حياته عندما يتعرف على «طيبة» التي تؤدي دورها هنا الزاهد وتتغير حياته للأبد.

أبطال فيلم مستر إكس

يشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» أحمد فهمي، بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، ورحاب الجمل، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، قصة أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب، وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.