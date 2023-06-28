كريم عبد العزيز يتفوق على أحمد فهمي وأمير كرارة في إيرادات «الوقفة»

حققت الأفلام المصرية ارتفاع ملحوظ في إيراداتها على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث قاربت من كسر حاجز الـ 4 ملايين جنيه، محققة 3.8 مليون جنيه خلال يوم الوقفة عن إجمالي عرض 9 أفلام، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم «بيت الروبي»، قائمة الإيرادات لليوم السابع على التوالي، محققا 2.7 مليون جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي في أول أيام عرضه بالسينمات محققا 624 ألف جنيه، وجاء فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة في المركز الثالث بـ 478 ألف جنيه.

«ب 19» و«رهبة» مهددان بالسحب من السينمات بسبب ضعف الإيرادات

وجاء فيلم «يوم 13» في المركز الرابع في قائمة الإيرادات البومية، بإيرادات بلغت 17 ألف جنيه، يليه بفارق ضئيل فيلم «شوجر دادي»، في المركز الخامس بـ 16.8 ألف جنيه، أما فيلم «بعد الشر»، فحقق 4 آلاف جنيه مما يجعله في المركز السادس، يليه فيلم «هارلي» بـ 1.353 جنيها.

وتذيل قائمة الإيرادات فيلمي «ب 19» و«رهبة»، اللذان حققا 777 و319 جنيها على التوالي، مما يهدهما بالسحب من دور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى.