انتظام أعمال «100 يوم صحة» في أول أيام عيد الأضحى بكفر الشيخ

تابعت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عمل الفرق الطبية المشاركة في مبادرة «100 يوم صحة» في يومها الرابع، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتورة آمال حجاج، مدير عام الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرة، والدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني.

انتظام العمل في مناطق تقديم الخدمة الطبية

وتفقدت وكيل الوزارة، مستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ووحدة الأمل بمصيف بلطيم، حيث أنها ضمن منشآت التطوير التي تعمل على مدار 24 ساعة، والتي يتم فيها تفعيل جميع المبادرات الرئاسية، ومنافذ صرف الألبان الصناعية، وعيادات تخصصية، خلال المبادرة التي تم إطلاقها الأحد الماضي على مستوى الجمهورية، حيث قامت بالمرور على قسم العناية والعيادات الخارجية بالمستشفيات واستقبال الجراحة واستقبال الباطنة، كما تابعت سير العمل وانتظامه بمختلف مناطق تقديم الخدمة الطبية بجميع وحدات ومستشفيات محافظة كفر الشيخ.

تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنّ المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» يتم تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ على مدار 100 يوم من 25 يونيو وحتى 1 أكتوبر 2023، لافتةً أنّه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف العمل بالقوافل الطبية، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة»، حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.