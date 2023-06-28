انتهاء أعمال البحث عن ضحايا عقار الإسكندرية المنهار.. وتجديد حبس متهمين

شهدت واقعة عقار الإسكندرية المنهار، حدثين جديدين اليوم، أولهما إنهاء قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، أعمال البحث عن ضحايا بعد انتشال جثامين 10 أشخاص، بالإضافة إلى تجديد حبس متهمين في الواقعة.

انتهاء أعمال البحث عن ضحايا

وغادرت قوات الحماية المدنية موقع العقار المنهار، مع استمرار سيارة لودر وسيارة نقل لرفع ما تبقى من الأنقاض، بالإضافة إلى استمرار غلق الشارع حفاظاً على أرواح المواطنين، وذلك لأن الجزء الثاني من العقار مهدد بالانهيار، على أن تستكمل عمليات إزالة ذلك الجزء بعد عيد الأضحى المبارك.

تجديد حبس متهمين

كما قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، تجديد حبس مالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار، بالإضافة إلى المقاول المسؤول عن عمليات البناء، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في الاتهامات الموجهة إليهما بالقتل الخطأ والإصابة والبناء دون ترخيص.

10 وفيات في انهيار عقار الإسكندرية

وأسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص جرى استخراج جثامينهم من أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار، وإصابة 4 آخرين بينهم أحد الأطقم الطبية، وجرى علاج المصابين وخروجهم من المستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات لاستصدار التصاريح اللازمة لدفن المتوفين.