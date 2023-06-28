فريق طبي سعودي ينهي معاناة حاجة إندونيسية من نزيف بالعين أثناء المناسك

أجرى فريق طبي بمستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، تدخلا جراحيا لحاجة من إندونيسيا في العقد السادس من العمر، قدمت هذا العام لأداء مناسك الحج، بعد إصابتها بفقدان الرؤية عقب معاناتها من ألم وإحمرار بالعين اليسرى، علاوة على وجود نزيف خارجي منذ فترة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبين وجود ثقب في العين حيث جرى تنويم المريضة، وتقرر إجراء عملية جراحية استغرقت ما يقارب ثلاث ساعات، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد بمشاركة فريق طبي متخصص، إذ جرى من خلالها إغلاق تجويف العين اليسرى بالكامل وإعطاء العلاجات اللازمة لها، كما تقرر خروج المريضة بعد استكمال الخطة العلاجية المقررة لها، وستتمكن من إكمال مناسك الحج.

وأفادت بأن قسم العيون بمستشفى حراء العام، يتميز بالقيام بمثل هذا النوع من الإجراءات الطبية، ويقوم بها بشكل دائم، بفضل ما يتميز به القسم من خبرات طبية متميزة، وكذلك التجهيزات الحديثة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام على حد سواء.