الفنان محمود عبد المغني يؤدي مناسك الحج رفقة زوجته: ربنا يكتبها لكم جميعا

حرص الفنان محمود عبد المغني، على نشر صورة رفقة زوجته، وهما يؤديان مناسك الحج بجبل عرفات، إذ نشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الفنان محمود عبد المغني يؤدي مناسك الحج

وكتب «عبد المغني»، معلقا على الصورة: «كل عام وأنتم بخير من على جبل عرفات، ربنا يكتبها لكم جميعًا».

خدمة ضيوف الرحمن

جدير بالذكر، أنّ رفعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.

وأكدت المديرية العامة، اكتمال استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق جسر الجمرات طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.