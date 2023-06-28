رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنان محمود عبد المغني يؤدي مناسك الحج رفقة زوجته: ربنا يكتبها لكم جميعا

كتب:

شريف سليمان
05:48 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
محمود عبد المغني

محمود عبد المغني

حرص الفنان محمود عبد المغني، على نشر صورة رفقة زوجته، وهما يؤديان مناسك الحج بجبل عرفات، إذ نشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». 

الفنان محمود عبد المغني يؤدي مناسك الحج

وكتب «عبد المغني»، معلقا على الصورة: «كل عام وأنتم بخير من على جبل عرفات، ربنا يكتبها لكم جميعًا».

خدمة ضيوف الرحمن

جدير بالذكر، أنّ رفعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.

وأكدت المديرية العامة، اكتمال استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق جسر الجمرات طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

اقرأ المزيد:

محمد النني يظهر في مناسك الحج.. «مشهد رائع وإنساني» (فيديو)

وزير الحج: لن نتوانى عن معاقبة المقصرين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن

إطلاق المرحلة الثانية من خطة الحج المعنية بالطرق إلى الجمرات

الحج.. مقاصد عالية وعوائد حميدة

بعد انتهاء الوقوف بعرفات.. اعرف المناسك المتبقية في الحج

تردد قناة السعودية الناقلة لمناسك الحج 2023 على النايل سات

أستاذ شريعة بجامعة الأزهر عبر قناة الناس: الشوق إلى الله أبرز معاني الحج
بقلم شريف سليمان