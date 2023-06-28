«شؤون الحرمين» تقدم هدايا للحجاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الهدايا والإهداءات لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى المسجد الحرام بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، أمام باب الملك عبدالعزيز.

وأوضح رئيس مجلس شباب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التطويري، فادي بن مبيريك السلمي، أن تقديم الهدايا يأتي ضمن مبادرة «حفاوة» التي تندرج تحت حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في عامها الحادي عشر، تحت شعار «من الوصول إلى الحصول»، بهدف تقديم جميع سبل الراحة والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.