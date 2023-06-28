رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«شؤون الحرمين» تقدم هدايا للحجاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى

كتب:

محمد علي حسن
07:23 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
الحجاج على صعيد عرفات

الحجاج على صعيد عرفات

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الهدايا والإهداءات لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا إلى المسجد الحرام بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، أمام باب الملك عبدالعزيز.

وأوضح رئيس مجلس شباب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التطويري، فادي بن مبيريك السلمي، أن تقديم الهدايا يأتي ضمن مبادرة «حفاوة» التي تندرج تحت حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في عامها الحادي عشر، تحت شعار «من الوصول إلى الحصول»، بهدف تقديم جميع سبل الراحة والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام.

اقرأ المزيد:

كم بلغ عدد حجاج موسم الحج هذا العام 1444-2023؟ وزير سعودي يجيب

هل يتراجع سعر صرف الريال السعودي بعد انتهاء موسم الحج؟.. خبير مصرفي يُجيب

توزيع 180 مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

عاجل.. السعودية توجه تحذيرا هاما للمخالفين في موسم الحج
بقلم محمد علي حسن