المسجد النبوي يضاعف جاهزيته بالطاقة الكاملة استعدادا لصلاة عيد الأضحى

ضاعفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جهودها من خلال مختلف إداراتها الخدمية، والعمل على مدار الساعة استعدادًا لاستقبال الزوار والمصلين لصلاة عيد الأضحى المبارك بكامل الطاقة التشغيلية.

تهيئة المسجد النبوي استعدادًا لصلاة العيد

وقد حرصت الوكالة، على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وتقديم خدمات متكاملة لزوار وقاصدي المسجد النبوي لينعموا بأجواء مفعمة بالهدوء والسكينة، من خلال فرش 25 ألف سجادة يجري تعقيمها بألف لتر، وتعطيرها بأكثر من 500 لتر بمعطر الورد الطبيعي، وكذلك توزيع 15 ألف حافظة ماء زمزم مبردة في جميع أروقة المسجد النبوي.

كما سيجري توزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين، وتقديم أجود أنواع الطيب والبخور، بالإضافة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي وساحاته وسطحه ومرافقه على مدار الساعة.

ترجمة خطبة العيد لأكثر من لغة

وأولت الوكالة اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الحشود والتفويج، حرصًا منها على انسيابية الحركة وتيسير دخول وخروج الزائرين، كما تحرص على ترجمة خطبة العيد لأكثر من لغة، لتعم الفائدة لجميع زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.