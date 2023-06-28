«السمري»: نعيش الآن العصر الذهبي للحريات الدينية

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة وملموسة في المجال الثقافي منذ ثورة 30 يونيو، عن طريق الممارسة الثقافية عن ترسيخ ثقافة احترام الآخر وثقافة الحفاظ على خصوصية الناس، وهذه ممارسة، فالبعض يعتقد أن الثقافة هي أن تتثقف بالفنون والآداب فقط، ولكنه أن تجعل أيضا ممارسة الأشخاص مع الآخرين حضارية.

مجابهة التميز والعنف ضد المرأة

وأضاف «السمري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جابه بنفسه التميز والعنف ضد المرأة والتحرش من خلال التشريعات، متابعا: «نعيش الآن في العصر الذهبي للحريات الدينية».