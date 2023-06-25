«الثقافة»: برنامج خاص لمناطق الإسكان بديل العشوائيات في عيد الأضحى
كتب:
إلهام الكردوسي
11:54 ص | الأحد 25 يونيو 2023
هيئة قصور الثقافة
تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا بعنوان «الضحكة والبسمة لأطفالنا في العيد»، لأطفال مناطق الإسكان بديل العشوائيات، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية والفعاليات الثقافية المتنوعة.
وتُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بـ«ممشى أهالينا»، ثاني أيام العيد فقرات متنوعة منها «تنورة، تحريك عرائس، اكتشاف مواهب، ورش فنون تشكيلية، ورشة رسم على الوجه»، وفي روضة السيدة زينب، يُنفذ قصر ثقافة 25 يناير، خلال ثالث أيام العيد عددًا من الفقرات الفنية، تتضمن تنورة، تحريك عرائس وكلاون، اكتشاف مواهب، ورش فنية «عمل مجسم للخروف بورق الكانسون، رسم علي الوجه، عمل انسيالات بالخرز الملون، عمل تاج بورق الفوم»، بجانب مسابقة دينية مع توزيع هدايا رمزية للأطفال.
وخلال رابع أيام العيد تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمركز شباب أهالينا، مجموعة من الفعاليات تتضمن «التنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف مواهب، ورش فنون تشكيلية، رسم على الوجه،».
أنشطة خاصة لأطفال الأسمرات
كما يشهد حي الأسمرات، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، تتضمن «ورشة رسم على الوجه، تُنفذها علياء محمد، وورشة لتبسيط التراث، تُقدمها الدكتورة نورا عبد العظيم، ومروة الشريف»، بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان «الرقمنة والتحول الرقمي» تلقيها الدكتورة نور الهدى أحمد راشد، الخبير التربوي.
كما تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تقديم عروضها المسرحية، ضمن مسرح الطفل، على مدار أيام العيد، حيث يستضيف قصر ثقافة المنصورة - العرض المسرحي «مدينة الأحلام» ينطلق 30 يونيو - 8.30م، كما يُقام بمسرح 23 يوليو بالمحلة، العرض المسرحي «الثعبان يبتلع الشمس»، وذلك خلال الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو.