«الثقافة»: برنامج خاص لمناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات في عيد الأضحى

تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة برنامجًا ثقافيًا وفنيًا بعنوان ‏‏«الضحكة والبسمة لأطفالنا في العيد»، لأطفال مناطق الإسكان بديل ‏العشوائيات، ويتضمن مجموعة من الورش الفنية والفعاليات ‏الثقافية المتنوعة.‏

وتُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بـ«ممشى أهالينا»، ثاني أيام العيد فقرات ‏متنوعة منها «تنورة، تحريك عرائس، اكتشاف مواهب، ‏ورش فنون تشكيلية، ورشة رسم على الوجه»، وفي روضة السيدة زينب، يُنفذ قصر ثقافة 25 يناير، خلال ثالث أيام العيد عددًا من ‏الفقرات الفنية، تتضمن تنورة، تحريك عرائس وكلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنية «عمل مجسم للخروف بورق الكانسون، رسم ‏علي الوجه، عمل انسيالات بالخرز الملون، عمل تاج بورق الفوم»، ‏بجانب مسابقة دينية مع توزيع هدايا رمزية للأطفال.

وخلال رابع أيام العيد تُنفذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمركز شباب أهالينا، مجموعة ‏من الفعاليات تتضمن «التنورة، تحريك عرائس كلاون، اكتشاف ‏مواهب، ورش فنون تشكيلية، رسم على الوجه،‎».

أنشطة خاصة لأطفال الأسمرات

كما يشهد حي الأسمرات، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، ‏تتضمن «ورشة رسم على الوجه، تُنفذها علياء محمد، وورشة لتبسيط ‏التراث، تُقدمها الدكتورة نورا عبد العظيم، ومروة الشريف»، بالإضافة إلى ‏عقد محاضرة بعنوان «الرقمنة والتحول الرقمي» تلقيها الدكتورة نور ‏الهدى أحمد راشد، الخبير التربوي.

كما تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تقديم عروضها ‏المسرحية، ضمن مسرح الطفل، على مدار أيام العيد، حيث ‏يستضيف قصر ثقافة المنصورة - العرض المسرحي «مدينة ‏الأحلام» ينطلق 30 يونيو - 8.30م، كما يُقام بمسرح 23 يوليو ‏بالمحلة، العرض المسرحي «الثعبان يبتلع الشمس»، وذلك خلال ‏الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو.‏