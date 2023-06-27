وزارة الثقافة تنظم برنامجا فنيا وترفيهيا بمختلف محافظات الجمهورية

تُنظم وزارة الثقافة المصرية، من خلال قطاعاتها المتعددة، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثرياً، ابتداءً من يوم 30 يونيو الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وزيرة الثقافة: ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني في بيان: «ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر، ومثلت حائطَ صدٍ ضد محاولات تغيير وجه مصر الحضاري»، وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت شرارة البدء لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة الثقافة: «بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري، تُنظم الوزارة برنامجًا حافلًا، وكرنفالاتً شعبية في محافظات مصر المختلفة، وسلسلةً من الندوات والمعارض والحفلات الموسيقية».

وتابعت وزيرة الثقافة: «حرِصنا على أن يكون الاحتفال مميزاً هذا العام بالمواقع الثقافية المنتشرة بأرجاء الجمهورية، خاصة التي كانت محرومة من الفعاليات والأنشطة طوال سنوات، ومنها المواقع الثقافية بالعريش والشيخ زويد والمناطق بديل العشوائيات».

الهيئة العامة لقصور الثقافة

وتُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، برنامجًا ضخماً على مستوى الأقاليم الستة التابعة لها، وأماكن التجمعات والميادين والأندية، بجميع محافظات الجمهورية، ومناطق الإسكان بديل العشوائيات، وعدد من قرى «حياة كريمة»، ليكون بمثابة كرنفالٍ احتفالي كبير، يستمر لمدة 4 أيام متتالية، لينطلق من الجمعة 30 يونيو الجاري وحتى الإثنين 3 يوليو المُقبل.

وتتضمن الاحتفالات، تقديم عروضا فنية لفرق الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، والآلات الشعبية، والكورال، والفنون التلقائية، وعروض ذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى، ورش ومعارض الفنون التشكيلية، ومعارض الحرف اليدوية والتراثية، ومعارض كتب وإصدارات قصور الثقافة، وبرنامج ثقافي يشمل أمسيات ومحاضرات وندوات متنوعة.

و تُقدم الفعاليات بالمجان في الأماكن الآتية: إقليم القاهرة الكبرى، الممشى السياحي ببني سويف، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، مجلس المدينة بالفيوم، فرع ثقافة القليوبية.

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تُقام الفعاليات بشمال سيناء، بقصر ثقافة العريش، ومكتبة 30 يونيو ببئر العبد، وقصر ثقافة الشيخ زويد، كما تُقام بالإسماعيلية في مركز شباب الشيخ زايد، وحديقة الشيخ زايد، وفي السويس بقصر ثقافة السويس، وشاطئ السوايسة، وفي جنوب سيناء ببيت ثقافة دهب، ونويبع، وأبو زنيمة، وقصر ثقافة بورسعيد.

وتُقام بإقليم وسط الصعيد الثقافي بقصر ثقافة أسيوط، ومسرح محافظة المنيا، وقصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد -عاصمة الثقافة المصرية- بحديقة 30 يونيو، وقصر ثقافة موط بالداخلة بنقابة المعلمين، ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة.

أما إقليم جنوب الصعيد، فيقيم احتفالاته بساحة أبو الحجاج بالأقصر، والمسرح الصيفي المكشوف بقصر ثقافة قنا، والمسرح الصيفي بقصر ثقافة قوص، وفي نادي الغردقة الرياضي بالبحر الأحمر، وفرع ثقافة أسوان.

أما إقليم شرق الدلتا، فتُقام الاحتفاليات بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة المنصورة بالدقهلية، وقصر ثقافة دمياط الجديدة، وقصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ.

وفي إقليم غرب ووسط الدلتا، تُقام الفعاليات بمسرح 23 يوليو بالغربية، وبالنادي الاجتماعي بمطروح، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، وقصر ثقافة وادي النطرون، وقصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، وقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.

قطاع شئون الإنتاج الثقافي

فيما يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، في الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المُقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، بست حفلات موسيقية مجانية للجمهور، تبدأ بحفل فريق كورال روح الشرق - جامعة عين شمس، ويحيي اليوم الثاني، عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية.

أما اليوم الثالث، فيتضمن باقة من الأغاني لنجوم مسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب، وهم: أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف.

ويُشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي في اليوم الرابع للاحتفال، حيث يحيي الحفل، فريق شباب لايف، بفرقة أنغام الشباب عماد كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي.

أما اليوم الخامس للاحتفال، فيُقام حفل الفنانة فاطمة محمد علي وفرقتها الموسيقية، حيث تشدو بباقة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب.

ويختتم الاحتفال بأمسية شعرية غنائية، يُشارك فيها فرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، كما يُقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية في حب الوطن.

دار الأوبرا المصرية

وتحت عنوان «ثورة شعب»، تُنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلاً فنياً يوم 3 يوليو على المسرح الكبير، تُحييه الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب بالدار.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

وتُنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، خلال شهر يوليو المُقبل، معرض الأوبرا الثاني للكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين، وقطاعات الوزارة، والذي يضم سلسلة من الإصدارات التاريخية والتوثيقية المُهمة، كما تُصدر هيئة الكتاب كتاباً بعنوان "العاصمة الإدارية مدينة الخلود" احتفالاً بهذه المناسبة.

المجلس الأعلى للثقافة

أما المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، يُنظم خلال شهر يوليو، مجموعة من الندوات، بينها الثقافة وانتفاضة الوعي، ثورة يونيو صفحة جديدة في تاريخ المصريين، الإعلام وثورة تصحيح المسار، الثورة... المرأة حامية الهوية، ثورة يونيو والسياسة الخارجية.. تحديات وإنجازات، ثورة يونيو وحروب السوشيال ميديا.

المركز القومي لثقافة الطفل

كما يُنظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ، مجموعة من الفعاليات يوم 30 يونيو في الخامسة مساءُ، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، تشمل ورشاً فنية، إضافة إلى فقرة غنائية وطنية لفريق كورال سلام وعروضًا لفريق بنكمل بعض من ذوي الهمم، إلى جانب عروض وطنية لفريق بنات وبس.