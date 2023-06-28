«عبد الموجود»: الدولة تولي الثقافة اهتماما كبيرا منذ «30 يونيو»

قال الكاتب الصحفي حسن عبد الموجود، إن الدولة تولي الثقافة اهتماماً كبيراً منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو، باعتبار أن الثقافة تشكل الجانب الروحي للمجتمع، والدولة تؤمن تماما أنها القوة الناعمة لمصر، وهي القادرة على تقديم الصورة الحقيقية والجميلة والرائعة لها، وموكب المومياوات قدم صورة مبهرة لمصر لفتت أنظار العالم.

الثقافة محور كامل في الحوار الوطني

وأضاف «عبد الموجود»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الثقافة لها محور كامل في الحوار الوطني، لمناقشة ما يخصها ويخص القضايا المهمة مثل الهوية الوطنية ودور المؤسسات الثقافية سواء الرسمية أو الأهلية وكيفية الاستفادة منها لتنوير المجتمع وعدم تركه فريسة للجهل والتعصب والتمييز والكراهية، والحفاظ على الشخصية المصرية على اعتبارها شخصية تنظر للأمور كلها بوسطية خاصة بالدين.

مكتبة في كل مكان يتطور

وأشار إلى أنه من مظاهر اهتمام الدولة الشديد بالثقافة بعد ثورة 30 يونيو إنشاء أماكن مطورة ولا تتركها بعد ذلك، بمعنى أن كل منطقة حدث بها تطوير تكون بها مكتبة لكي يطلع الأطفال على الكتب فيها.