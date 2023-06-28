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«مصر للطيران» تبدأ الجسر الجوي لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة السبت المقبل

كتب:

أيمن حمزة
08:47 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
رحلات مصر للطيران.. أرشيفية

رحلات مصر للطيران.. أرشيفية

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستبدأ جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن اعتباراً من السبت المقبل، الموافق 1 يوليو.

وأهابت مصر للطيران بالحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :

1-  الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية.

الجسر الجوي لمصر للطيران يبدأ 1 يوليو المقبل لإعادة الحجاج

2- الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3 - على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.