مصر للطيران تُنهي استعداداتها لرحلات عودة حجاج بيت الله الحرام

في إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بتكثيف استعدادات كافة الهيئات والشركات القابضة والتابعة لوزارة الطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء مناسك الحج، قال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ الشركة الوطنية بدأت استعداداتها المكثفة لمرحلة عودة ضيوف الرحمن حيث تحرص الشركة على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات في مرحلتي السفر والعودة.

فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران

وأضاف أن الشركة شكلت فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي وإيفاد بعثة متكاملة إلى كلٍ من مطاري جدة والمدينة تضم مختلف التخصصات من الشركات التابعة لمصر للطيران لخدمة الحجاج وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.

وضمن جهود استعدادها لتنظيم رحلات العودة، تبدأ مصر للطيران يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 يوليو الجاري تشغيل أولى رحلات العودة والتي تصل إلى إجمالي 114 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة بواقع 80 رحلة من جدة و34 رحلة من المدينة لنقل 13700 حاج مصري و2200 من حجاج الترانزيت من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 1331 حاج فلسطيني و2100 حاج من حجاج دولة مالي.

تعليمات العودة لحجاج بيت الله الحرام

وتناشد مصر للطيران الحجاج المسافرين على متن رحلاتها الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر وضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ 8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة كما تؤكد الشركة على ضيوف الرحمن الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لا يزيد وزنها عن 8 كيلو جرام وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدًا.