«معلومات الوزراء»: إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بمشروع العمارة الخضراء

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له، أنه جرى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بمشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، داخل 4 مدن تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

سكن كل المصريين

وأضاف: «تابعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير العمل بمشروع العمارة الخضراء الذي جرى إطلاقه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ويتميز الإسكان الأخضر باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية».

مزايا مشروع العمارة الخضراء

- استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية.

- توفير في استهلاك المياه والكهرباء.

- الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20%؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء.

- تدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

- عمل مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة.

- اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى، للاستفادة من ظلال الأشجار.

- استخدام تربة موفرة في استهلاك المياه ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة.

- يضم مشروع العمارة الخضراء 9000 وحدة سكنية بإجمالي 402 عمارة.

- يشارك في التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال.

- يشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتأكد من جودة الأعمال.