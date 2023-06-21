موعد تسليم الوحدات السكنية لسكن كل المصريين 1

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن وجود 200 ألف مواطن متقدم للحصول على وحدة سكنية من وحدات سكن لكل المصريين 1، مشيرًا إلى أنه تم طرح 16 إعلانا منذ عام 2014 حتى الآن، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية العمرانية.

موعد تسليم وحدات سكن لكل المصريين 1

ونستعرض في السياق الآتي، موعد تسليم وحدات سكن لكل المصريين 1، وفقًا لما أعلنت عنه المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضحت «عبد الحميد»، أنه من المقرر بدء تسليم شقق سكن لكل المصريين 1، في الربع الأول من عام 2024، وهذا لمن سدد الأقساط ربع السنوية بشكل منتظم.

وأردفت، أنه من المقرر التعامل مع ملفات العملاء من خلال شركات الاستعلام لبدء دراستها، وإرسالها للبنوك لبدء التعامل مع المتقدمين، وهذا بهدف ضمان سرعة التسكين بالوحدات الجديدة.

طرح 25 ألف وحدة كاملة التشطيب

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في نوفمبر 2020، عن طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل تسليم خلال 36 شهر، بمدن 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر - حدائق العاصمة - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة.