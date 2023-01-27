رئيس «التنسيق الحضاري» لـ رانيا هاشم: العمارة الخضراء تعني استخدام مواد محلية وطاقة متجددة

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن المقصود بالعمارة الخضراء، هو التعامل مع العمارة باستخدام مواد محلية وطاقة متجددة، والأسلوب المستخدم في البناء يكون محافظا على البيئة، ويعبر عن البيئة الموجود بها الأعمال الفنية.

دراسة حجم أي عمل فني

وأضاف «أبوسعدة»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه تجري دراسة حجم أي عمل فني وعلاقته بالمنشآت الموجودة حول الميادين.

وأشار إلى أن التطوير دائما ما يكون مرتبطا بالاحتياج، وليس من الضروري أن تكون الإضافة من شروط التطوير، فيمكن أن يكون التطوير بحذف أشياء تحدث «شوشرة» على المكان، مثل الساحة المحيطة بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا.

إعادة تطوير الساحة أمام محطة مصر بالإسكندرية

وأوضح أنه جرى إعادة تطوير الساحة أمام محطة مصر بالإسكندرية، خاصة أنها من المحطات التراثية وقيمة معمارية مهمة، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية لحل كل المرافق والأعمال لعدم إعادة أعمال التطوير مرة أخرى.