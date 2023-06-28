الإفراج عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح.. وقائمة جديدة للعفو بمناسبة «العيد»

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن الإفراج بالعفو عن 2374 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.

وكان قطاع الحماية المجتمعية قد فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال لجان القطاع إلى الإفراج عن 2374 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وفى سياق متصل، أعلن المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، مساء أمس، عن قائمة عفو رئاسى جديدة بمناسبة عيد الأضحى، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وضمت القائمة 32 شخصاً من المحبوسين على ذمة القضايا من غير المتورطين فى العنف أو المنتمين لجماعات إرهابية.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، التى تهدف فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بينهم ورجال الأمن، شارك رجال الشرطة بكل مديريات الأمن، الأهالى احتفال العيد بالعديد من الشوارع والميادين، عن طريق توزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال، موجهين الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تسهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والأهالى فى مختلف المناسبات.