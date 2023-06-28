أول يوم العيد.. الملايين في الساحات والمساجد وتوزيع ورود وحلوى على المُصلّين

احتفل ملايين المصريين، اليوم، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد المواطنون والمسئولون على الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد التى شهدت توزيع الحلوى والورود والألعاب على الأطفال والمصلين.

ففى محافظة الجيزة، أدى المحافظ اللواء أحمد راشد، صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد مصطفى محمود، فى حى الدقى، وسط جموع من المواطنين، ووجّه عقب الصلاة القيادات التنفيذية بالنزول إلى الشوارع، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أى إخلال، مشدداً على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس ومتابعة جهود النظافة والتعامل الفورى حيال أى أحداث طارئة، والتنسيق الدورى مع أجهزة المرافق للاستجابة لأى شكاوى واردة من المواطنين.

وطالب «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع، ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولاً بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات.

وفى سوهاج، أدى المحافظ اللواء طارق الفقى، صلاة العيد بمسجد الشرطة فى مدينة ناصر، برفقة اللواء محمد شرباش، مدير الأمن، والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اللواء عصام الدين الليثى، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار جمال أبوكريشة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف وأهالى المدينة.

وفى الغردقة، أدى الآلاف صلاة العيد فى مسجد الميناء الكبير على شاطئ البحر، بحضور كمال سليمان، السكرتير العام المساعد نائباً عن محافظ البحر الأحمر، وسط حشود كبيرة من الأهالى والمواطنين، وحضور عدد من الأجانب وتبادل التهانى والتبريكات.

وشهدت صلاة العيد أجواء من الفرحة والسعادة على المواطنين، وسط استنفار أمنى مكثف بمحيط المساجد لتأمين الاحتفالات، حيث تم غلق الشوارع المؤدية إلى مساجد وساحات العيد لتوفير السيولة المرورية أمام حركة المصلين.

وشهدت ساحة مسجد الميناء بالغردقة، وجود عدد من الأجانب من مختلف الجنسيات، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهانى والتبريكات.

ووزّع الشباب والفتيات من أهالى محافظة كفر الشيخ، الورود والحلوى والبلالين على الأهالى، أمام ديوان عام المحافظة، وحديقة صنعاء، وعدد من الميادين، وأعرب عدد كبير عن سعادتهم بالهدايا، وهنأ المحافظ المواطنين، متمنياً أن يحفظ الله مصر، وأن يعم الخير والرخاء.

انطلاق مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب فى المحافظات

وشهدت مراكز شباب القليوبية انطلاق مبادرة «العيد أحلى» فى مراكز الشباب، حيث توافد آلاف المواطنين من كافة المراحل العمرية لأداء الصلاة منذ الساعات الأولى من الفجر.

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وجّه وكلاء الوزارة مديرى المديريات برفع درجات الاستعداد القصوى نحو الإعداد والتجهيز لإطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بداية من تجهيزات المراكز لصلاة العيد، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف على مستوى المحافظات إلى فتح أبواب مراكز الشباب لاستقبال المواطنين، واستغلال كافة الموارد المتاحة لاستقبال المواطنين والأعضاء بالبرامج والخدمات التى تقدمها مراكز الشباب كونها مراكز خدمة مجتمعية.

وفى الدقهلية، توافد آلاف المواطنين على الساحات الشعبية، إذ جرى تجهيز العديد من الساحات و7 آلاف مسجد لأداء صلاة العيد.

فيما شهدت مراكز الشباب على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، توافد 1.1 مليون مصلٍ بالهيئات الشبابية والرياضية، بحسب بيان رسمى من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الذى أكد أنه جرى تنفيذ مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ضمن الدور المجتمعى لمراكز الشباب، ووفقاً لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لأهدافها نحو مجتمع متكامل.