إزالة 44 حالة بناء مخالف على الأراضي الزراعية في أول أيام عيد الأضحى

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتي المنوفية والمنيا، في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة في أول أيام عيد الأضحى.

إيقاف البناء المخالف في المهد

وشهدت محافظة المنوفية، شن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن إزالة فورية لـ4 حالات تعد في أشمون وقويسنا وتلا.

إزالة تعديات في محافظة المنيا

وفي محافظة المنيا، أسفرت الحملات عن إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بأول أيام عيد الأضحى، منها 20 حالة بقرى مركز بني مزار، و7 حالات بقرى مركز مطاي، و4 حالات تابعة للوحدة المحلية بدير مواس، وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز المنيا.