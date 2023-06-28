أول يوم العيد.. إقبال على الشواطئ من الأهالي والمصطافين للاحتفال وهروبا من ارتفاع درجات الحرارة

شهدت الشواطئ على مستوى المحافظات الساحلية اليوم، إقبالاً كبيراً من المعيّدين والمصطافين للتنزه والهروب من ارتفاع درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

فى «مرسى مطروح» شهدت الشواطئ إقبالاً كبيراً من المصطافين وأهالى المحافظة، فى ظل فتح شواطئ مجانية أمام الزائرين، ومنها «الفيروز، الباسنت، مطروح العام، النخيل، الليدو، الأبيّض»، كما استقبل كورنيش مطروح الأسر عقب أداء الصلاة للتمشية والجلوس على الألسنة البحرية، وتناول الآيس كريم والمرطبات، فى أجواء مبهجة على البحر، ووزع مجموعات من شباب قبائل مطروح الهدايا والبالونات على الأطفال أمام المساجد والساحات.

كما وزع المحافظ اللواء خالد شعيب العيدية على الأطفال عقب صلاة العيد فى المسجد الكبير وسط المدينة، موجهاً بضرورة الالتزام بالحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضارى والسياحى للمحافظة، ومنع ذبح الأضاحى بالشوارع والطرقات العامة، وفتح المجازر مجاناً.

كما استقبلت المزارات السياحية، مثل حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة على البحر، لفيف الزائرين، كما استقبلت شواطئ شرق وغرب مطروح أعداداً غفيرة فى شاطئ «مينا حشيش، علم الروم، الرميلة، أم الرخم»، فى أجواء جميلة حرصت خلالها الأسر على قضاء العيد لمواجهة ارتفاع الحرارة.

«بلطيم» تستقبل 300 ألف مصطاف

وفى كفر الشيخ، شهد مصيف بلطيم زحاماً شديداً داخل الـ6 شواطئ الخاصة بالمصيف، وسط استمتاع المصطافين من جميع المحافظات بجمال البحر المتوسط. وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة فى مصيف بلطيم، أنه تم توفير كافة الخدمات للمصطافين، حيث استقبل المصيف 300 ألف مصطاف، لافتاً إلى أن نسب الإشغالات 100%، كونه مصيفاً للعائلات وأسعاره تناسب الجميع.

وفى الإسكندرية، هرب المواطنون والوافدون إلى الشواطئ من ارتفاع درجات الحرارة. وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال فترة إجازات العيد وموسم صيف 2023، بتأكيد عدم استغلال المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم. وأضاف لـ«الوطن» أنه جرى متابعة الشواطئ، حيث نسبة الإقبال متوسطة، متوقعاً ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه جرى التأكد من جاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وأدوات الإنقاذ المتمثلة فى «الجيت سكى، أبراج المراقبة، سترات النجاة، أطواق النجاة»، وتفعيل منظومة الشكاوى لتلقى جميع الشكاوى.

ورصدت «الوطن» خلال جولتها بالمدينة توافد أعداد كبيرة من المواطنين للذهاب إلى مصيف المنصورة الجديدة. وقال «يوسف مختار»، مدرس بمحافظة الدقهلية: «بزورها أسبوعياً برفقة أسرتى الصغيرة، والمصيف متاح للجميع».

كما يتوافد المصطافون على مدينة جمصة للتنزه والاستمتاع بالشواطئ، إذ تلقى إقبالاً شديداً من الأهالى.

وفى الغردقة، توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ العامة، وشهد منتجع «العائلات» آلاف المصطافين، وخصصت إدارة الشاطئ، 30 منقذاً وسيارة إسعاف لتأمينهم. وحسب شادى باسم، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، فقد تم الدفع بـ88 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات.