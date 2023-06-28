الحدائق والمتنزهات تتزين في العيد.. والمسؤولون يستقبلون الأطفال بالورود وهدايا الرئيس

توافد الآلاف من المواطنين، فى أول أيام عيد الأضحى، على المتنزهات والحدائق، التى شهدت استقبال المسئولين للأهالى والمحتفلين بتقديم الورود، وهدايا الرئيس السيسى للأطفال.

وفى القليوبية، قدم المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، هدايا الرئيس السيسى للأطفال والأهالى بحدائق مدينة القناطر الخيرية. وأكد «الهجان»، خلال زيارته للحدائق والمُتنزهات أن هدية الرئيس للأطفال تعبير عن الحالة الرائعة التى نعيشها فى جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك، وحرص الرئيس على مشاركة أبنائنا فرحتهم بالعيد، مضيفاً: «يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة وتتجلى فيه القيم السمحة»، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات ومزيد من التقدم والرُقى والازدهار. وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهدية الرئيس، مُرددين: «شكراً يا ريس.. تحيا مصر».

والتقى المحافظ بعدد من الأسر المُترددين على الحدائق بالمدينة، وتبادل معهم التهانى بمناسبة العيد، مُتمنياً لهم قضاء أيام سعيدة بمدينة القناطر الخيرية، والتى تتميز حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقى، مُقدماً الشكر لوزارة الرى على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر، والتى أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

وفى كفر الشيخ، توافد الآلاف على قناطر «إدفينا»، الواقعة على فرع النيل برشيد بمركز مطوبس، والتى تعد نزهة رائعة بين ماء النهر أسفل القناطر، ومن جوارها مساحة تبلغ نحو 12 فداناً من الحدائق والمتنزهات، فهى فسحة لا تكلف إلا 5 جنيهات قيمة الدخول للحدائق. ووجّه المحافظ اللواء جمال نورالدين، رؤساء المدن بتوفير كل سبل الراحة والأمان لأبناء المحافظة خلال عطلة العيد.

حدائق المنصورة: ضحك ولعب ورحلات نيلية

وفى الدقهلية، استقبلت مدينة المنصورة العيد بتطوير وصيانة الحدائق والمتنزهات، إذ إنها تعد قبلة المواطنين فى كل موسم، للتنزه واللعب والبهجة، ورفعت المدينة درجة الاستعداد القصوى فى كافة المتنزهات لاستقبال الزوار، وقضاء وقت ممتع داخل الحدائق والتقاط الصور بداخلها ومشاهدة العروض الترفيهية.

وقال أحمد حافظ، مدير الحدائق بحى غرب المنصورة، فى تصريحات لـ«الوطن»: رفعنا حالة الطوارئ القصوى لاستقبال العيد بسبب الزحام الشديد الذى تشهده الحدائق والمتنزهات خلال فترة العيد، إضافة إلى أننا نقوم كل فترة بعمل صيانة للحدائق وقص الأشجار وتهذيبها، وتصليح الألعاب الموجودة داخل الحدائق وصيانتها حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأضاف مدير الحدائق: «يوجد لدينا 5 حدائق بالمنصورة، وحديقة شجرة الدر هى الأكبر بالمدينة، من حيث المساحة، وهى المقصد الأساسى للزوار، حيث تبلغ ما يقرب من 9 أفدنة، وتقع فى منتصف المدينة، وتليها حديقة البانوراما وتبلغ مساحتها 3500 متر وتقع بجانب نادى جزيرة الورد الرياضى، وحديقة الزراعيين مساحتها فى حدود 2500 متر، وحديقة عروس النيل تقريباً 3700 متر وتقع أمام بنك مصر، إضافة إلى المسطحات الخضراء التى تم تطويرها وتحسينها بشكل حضارى ولائق وتقع بالقرب من مجمع المحاكم، ومشيراً إلى أن حديقة «شجرة الدر» تستقبل فى عيد الأضحى ما يقرب من 8 آلاف مواطن وبعد ذلك يزيد الإقبال وصولاً إلى 20 ألفاً، ويكون إجمالى عدد المواطنين الذين نستقبلهم فى الحدائق بمدينة المنصورة خلال 4 أيام العيد غالباً يتراوح ما بين 70 ألفاً و90 ألف مواطن.