خبير سياحي: مصر أدارت الأزمات منذ ثورة 30 يونيو بحنكة كبيرة

كشف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، ما شهده قطاع السياحة من نقلة نوعية متميزة بفضل ثورة 30 يونيو، قائلا إن مصر أدارت الأزمات بحنكة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، خاصة أن السياحة تعرضت لهزات كثيرة واستطاعت مصر الوصول في 2019 لعدد 13 مليون سائح دون السوق الروسي، وهذا دليل على إدارة الأزمة وتنوع الأسواق في كل أنحاء الدول المصدرة للسياحة.

إدارة الأزمات وتوفير البنية التحتية

وأضاف «هزاع»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إدارة الأزمات وتوفير البنية التحتية من طرق ومواصلات بجانب عمليات التسويق السياحي التي قامت بها الدولة سواء كانت حملات إعلانية أو غيرها، استطاعت جذب أسواق كثيرة، وتنوع المنتج السياحي مثل الشاطئية أو الثقافية أو الدينية أو الغطس أو البيئية وآخرها سياحة الأزياء.

زيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات

وأشار إلى أنه جرى بناء عدد من المتاحف وعلى رأسها متحف الحضارات، إضافة للمتحف المصري الكبير، وكل ذلك أدى إلى صورة إيجابية عن مصر، كما قامت الدولة بتوسيع المطارات من ناحية الطاقة الاستيعابية، وكذلك في استقبال الطائرات الشارتر.