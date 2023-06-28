ناقد أدبي يكشف إسهامات ثورة 30 يونيو في استعادة مصر لمكانتها الثقافية

كشف الناقد الأدبي شعبان يوسف، إسهامات ثورة 30 يونيو في استعادة مصر لمكانتها الثقافية إقليميا وعالميا، قائلا إنه أحد المشاركين في اعتصام وزارة الثقافة بداية بالمؤتمر الذي كان عنوانه «الثقافة في المواجهة»، واحتشدت به القوى الثقافية المصرية بقدر كبير ضد الأفكار الرديئة أو الرجعية الإرهابية التي كانت موجودة في المؤسسات.

قيادة الحركة الثقافية

وأضاف «يوسف»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا المؤتمر كان برعاية الدولة، واستطاع أن يقدم الكثير من الأفكار، هذه الأفكار قد تكون التي قادت الحركة الثقافية على المدى الطويل.

وأوضح أنه كان هناك عدم استقرار في اختيار القيادات الثقافية، وأول شيء جرى عمله لاستعادة الدولة من الإخوان، عودة القيادات الثقافية التي كانت موجودة في المؤسسات، وأطاحت بهم حكومة الإخوان، فعادت هذه القيادات مثل الدكتور إيناس عبدالدايم والدكتور أحمد مجاهد.

زيادة ميزانية 18 قطاعاً

وأشار إلى أن مشروع مكتبة الأسرة زادت ميزانيته، وهناك 18 قطاعاً في وزارة الثقافة رفعت الدولة ميزانيتها من أجل الجوائز أو نشر كتب جديدة ومجالات متفتحة وإضافة أسماء كانت شبه ممنوعة أو مستبعدة أو مؤجلة أو معطلة إلى الكيانات الثقافية، وجوائز الدولة زادت الضعف.