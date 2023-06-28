خبير أثري: ثورة «30 يونيو» أحدثت نقلة نوعية في قطاعي السياحة والآثار

كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، عن ما شهده قطاع الآثار من نقلة نوعية متميزة بفضل ثورة 30 يونيو، جعلت مصر محط أنظار العالم، قائلا إن المتحف المصري الكبير على رأس أولويات القيادة السياسية، وقارب على الافتتاح، ولولا جائحة كورونا كان جرى افتتاحه منذ 3 سنوات ونصف على الأقل، وهناك ترجيحات بافتتاحه في نوفمبر المقبل.

ربط المتحف الكبير بالأهرامات

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يجري ربط المتحف المصري الكبير مع أهرامات الجيزة بممشى سياحي، خاصة أن المتحف يعد أكبر متحف على مستوى العالم ويضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية، وجرى الانتهاء من 99% من المتحف، وسيكون حديث العالم لفترات طويلة.

موكب المومياوات

وأوضح أن موكب المومياوات الملكية كان له عائد كبير على السياحة الثقافية، وآخر هذه العوائد زيارة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وتعد هذه الزيارة دعاية مجانية للسياحة المصرية، كما أن إعادة افتتاح طريق الكباش في نوفمبر 2021، كان له تأثير كبير على السياحة الثقافية.