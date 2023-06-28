الحكومة طوارئ في العيد من أجل «إجازة سعيدة» (ملف خاص)

كثفت الحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها من جهودها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى، وتوفير الخدمات لهم خلال الإجازة. وألغت عدد من الوزارات الإجازات، ورفعت درجة الاستعداد القصوى، ومنها وزارة التنمية المحلية، التى نسقت مع المحافظات، لتكثيف حملاتها على الأسواق لتوفير السلع، إلى جانب صيانة الحدائق والمتنزهات، ورفع المخلفات أولاً بأول، كما أعلنت وزارة الصحة الطوارئ فى مستشفياتها، ودفعت بسيارات الإسعاف إلى الشوارع والميادين وأماكن التجمعات لتوفير الخدمات الطبية.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان، حملات توعوية فى الحدائق والشوارع، للتعريف بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات، استهدفت الشباب والأطفال بأنشطة متنوعة، فيما عملت وزارة المالية على إدخال الفرحة على المواطنين، من خلال طرح العملات الجديدة «الفكة»، لتيسير حركة البيع والشراء.

«التنمية المحلية» حملات لمنع التعديات

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات للعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد لمواجهة أى أحداث طارئة، كما شدد على ضرورة الوجود الميدانى للقيادات التنفيذية بالمحافظات، خاصة القطاعات الخدمية ومراعاة وجود أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة الإجازة المرافق الخدمية لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تعامل الأجهزة التنفيذية، بكل حزم مع أى محاولات لاستغلال إجازة العيد فى التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة أو البناء المخالف، وتفعيل وحدات التغيرات المكانية لرصد أى متغيرات غير قانونية والتعامل الفورى معها وإزالتها على الفور تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

«المالية»: طرح 50 مليون جنيه من «الفكة»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم طرح 50 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بالقاهرة والمحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

وأضاف الوزير أن مصلحة الخزانة وسك العملة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة فى مجال «الرقمنة»، واستحدثت العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية.

«الصحة» جاهزة بخطط التأمين الطبى

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بالوزارة، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين الطبى تزامناً مع الاحتفال بالعيد، ومناقشة مؤشرات أداء عمل حملة «100 يوم صحة»، التى انطلقت الأحد الماضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ«الصحة»، إن الوزير تابع تنفيذ خطة التأمين والاستعدادات الطبية لكل القطاعات، وخطة الرعاية العاجلة والحرجة والتى تضم توفير 7740 سرير رعاية، و4818 سرير حضانة، إضافة لخطة الإسعاف، حيث جرى الدفع بـ2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق وأماكن الزحام، إضافة إلى 10 لانشات إسعاف نهرى، لتأمين احتفالات العيد طبياً.

«مكافحة الإدمان» يُطلق «عيدك أحلى بدون دخان»

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمس، مبادرة «عيدك أحلى بدون دخان» للعام الرابع على التوالى، لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات، وتوعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى، فى الميادين العامة وساحات المساجد والمناطق المطورة بديلة العشوائيات.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة.