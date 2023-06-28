«الزراعة»: محور الضبعة أسهم في استصلاح الأراضي بالدلتا الجديدة

نشرت قناة إكسترا نيوز، تقريرا بعنوان: «30 يونيو.. طفرة غير مسبوقة في الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتي».

شبكة الطرق استثمار له علاقة مباشرة بالزراعة

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الاهتمام بملف الزراعة لم يبدأ من الزراعة على نحو مباشر ولكن كانت هناك اهتمامات حدثت في ملفات أخرى تخدم قطاع الزراعة وتساعده على النجاح، مثل شبكة الطرق، وهي استثمار غير مرتبط بالزراعة ولكن له علاقة مباشرة بقطاع الزراعة.

وأضاف «القرش» خلال التقرير التلفزيوني: «لم نكن نستطيع الزراعة في مناطق مثل سيناء لولا إقامة شبكة الأنفاق التي تربط سيناء، ولم نكن نستطيع الزراعة في الدلتا الجديدة بدون محور الضبعة الذي يستطيع ربط القاهرة بالساحل الشمالي ومن ثم ربط الأسواق الرئيسية بالمواني الرئيسية».

توفير وتعظيم الإنتاج

وأكد أن الدولة عملت في العديد من المحاور لتوفير وتعظيم الإنتاج من المحاصيل المختلفة، منها التوسع في المساحات الجديدة من الأراضي مثل الدلتا الجديدة والريف المصري، ومنها أيضا تعظيم إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المياه، نتيجة الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير منظومة التقاوي.