فيلم «البعبع».. أكشن كوميدي يأتيكم برعاية «هوليوود» (ملف خاص)

جرعة عالية من الأكشن ممزوجة بالكوميديا الجمهور على موعد معها خلال فيلم «البعبع»، فى موسم أفلام عيد الأضحى 2023، حيث يخوض النجم أمير كرارة تجربة مختلفة فى الفيلم الذى تدور أحداثه فى يوم واحد، ولكنه يوم غير عادى فى حياة المجرم «سلطان البعبع»، حين تلعب الصدفة دوراً كبيراً فى ذلك اليوم عندما يأخذ قراره بالتوبة عن أعمال الجريمة، ولكنه يجد نفسه مضطراً لاتخاذ عدد من القرارات الصعبة التى تؤثر على مسار اليوم وحياته بأكملها.

ويتعاون «كرارة» للمرة الأولى مع الفنانة ياسمين صبرى، التى تعود إلى السينما بعد فترة من الغياب، ويجمع الفيلم فى بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا، من بينهم محمد أنور، محمد عبدالرحمن، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم ومحمد محمود، بالإضافة إلى نجوم الشرف إنعام سالوسة ودنيا ماهر، الذين اجتمعوا معاً لتقديم وجبة سينمائية خفيفة تحمل توقيع المخرج حسين المنباوى والكاتب إيهاب بليبل، تصلح لجميع أفراد الأسرة، خاصة مع وجود الطفلين جان أمير وريتا.