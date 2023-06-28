أمير كرارة: استمعت بالعمل مع ياسمين صبري في «البعبع»

كشف الفنان أمير كرارة كواليس تصوير فيلم «البعبع»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، وينافس ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

أمير كرارة يكشف عن مدة تصوير فيلم «البعبع»

وقال أمير كرارة لـ «الوطن»: «استغرق تصوير العمل ما يقرب من 8 أشهر تقريباً، حيث بدأنا التصوير في شهر أكتوبر العام الماضي، وتوقفنا بسبب انشغالي مع المخرج حسين المنباوي في تصوير مسلسل سوق الكانتو الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، ثم استكملت تصويره بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الماضي».

التعاون الأول بين أمير كرارة وياسمين صبري

وعن تعاونه لأول مرة مع النجمة ياسمين صبري قال: «استمتعت بالعمل معها لأنها ممثلة محترفة ومريحة في التعامل، وهو ما ينطبق على باقي أبطال الفيلم، فقد تشرفت بالعمل معهم».

أبطال فيلم البعبع

وحقق فيلم أمير كرارة «البعبع»، ما يقرب من 478 ألف جنيه أمس بدور العرض، والفيلم يجمع بينه وبين ياسمين صبري للمرة الأولى في تاريخ السينما.