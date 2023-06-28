محمد أنور: فقدت الكثير من وزني خلال تصوير فيلم «البعبع» بسبب الدور

يشارك الفنان محمد أنور، في موسم عيد الأضحى، من خلال فيلم «البعبع» مع الفنان أمير كرارة، مشيرًا إلى أنّه تحمس بصورة كبيرة إلى الفيلم منذ قراءة السيناريو للمرة الأولى، إذيجسد من خلال الفيلم دور أكشن ومختلف عن الذي قدمه من قبل.

محمد أنور يتحدث عن فيلم البعبع

وقال محمد أنور، لـ«الوطن»، إنّ الفيلم له تركيبة مختلفة وشكل خاص، فضلاً عن التعاون مع الفنان أمير كرارة، وشركة إنتاج كبيرة مثل سينرجي، وتحت قيادة المخرج حسين المنباوي، إضافة إلى أن فكرة الفيلم جديدة، والدور مختلفان عن كل ما قدمه خلال مشواره الفني.

وعن التحضيرات الخاصة لفيلم «البعبع» أضاف: «حرصت على فقدان الكثير من وزني بسبب طبيعة الدور، فالعمل يعتمد أحداثه حول عصابة تتجمع في يوم واحد، ويحدث موقف في بداية الفيلم يحول الأبطال من كونهم متحدين إلى كل واحد منهم يسعى وراء الآخر.

محمد أنور وتعاونه مع أمير كرارة

وأكد أنور أنّه يعتبر فيلم البعبع الأول له مع الفنان أمير كرارة، حيث سبق ومثل مشهدًا كضيف شرف سابقاً في مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، لكن لم يكن معه خلال التصوير، لذلك يعتبر «البعبع» أول عملٍ يجمع بينهما، مشيرًا إلى أنّه صديقه، وعلى مستوى الحياة الشخصية يتحدثون كثيراً.

معلومات عن فيلم البعبع

وتابع أنور: «عندما عملت مع أمير كرارة أحببته أكثر على المستوى الشخصي، فهو فيعتبر 90% من الأشياء التي قولتها في الفيلم قالها لي أمير كرارة، فكان يهتم بكل من حوله».

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.