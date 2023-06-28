أماكن عرض فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة في عيد الأضحى بأسعار مخفضة

أعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف على مشروع «سينما الشعب»، أماكن عرض فيلم أمير كرارة، «البعبع»، ضمن أفلام عيد الأضحى 2023، في مواقع هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات.

أماكن عرض فيلم «البعبع»

وأضاف «عبد المنعم» لـ«الوطن»: «ابتداء من اليوم، أول أيام عيد الأضحى، جرى طرح فيلم الفنان أمير كرارة، «البعبع»، في 6 مواقع تابعة لهيئة قصور الثقافة ضمن مشروع سينما الشعب، في القاهرة والمحافظات وهي: قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة المحلة بالغربية، قصر ثقافة كفر الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة الأقصر».

أبطال فيلم «البعبع»

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وباسم سمرة، وياسمين صبري، ومحمد عبد الرحمن ونخبة من النجوم، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسن المنياوي.

تدور أحداث فيلم «البعبع» خلال يوم واحد حول البطل سلطان، وهو مجرم عتيق جرى الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ الشرطة، وخلال الاستعداد للسفر خارج مصر تحدث له مفاجأة وتتوالى الأحداث.