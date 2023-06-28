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فيلم «البعبع» يحقق 478 ألف جنيه إيرادات في وقفة عيد الأضحى

كتب:

ضحى محمد
10:49 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
البعبع

البعبع

احتل الفنان أمير كرارة المرتبة الثالثة بفيلمه «البعبع»، والذي ينافس بدور العرض حالياً، ضمن موسم عيد الأضحي، وذلك بعد نجاح فيلمي «بيت الروبي» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومحمود كريم عبد العزيز، وفيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي.

إيرادات فيلم أمير كرارة بفيلمه البعبع

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، إن الفنان أمير كرارة حقق فيلمه «البعبع»، أمس، 478 ألف جنيه، في ليلة الوقفة، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي، في يوم واحد.

أمير كرارة يعود بفيلم البعبع 

يعود أمير كرارة إلى السينما بجرعة كبيرة من الأكشن في فيلم «البعبع» مع المخرج حسن المنباوي في التعاون الثاني على التوالي بينهما بعد مسلسل «سوق الكانتو»، كما يشهد التعاون الأول ما بين «كرارة» وياسمين صبري، ويضم في بطولته: محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، محمد أنور ومحمد عبد العظيم.

وينافس فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والذي يضم مجموعة من الأفلام المميزة أبرزها، فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وفيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.