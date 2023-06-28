أمير كرارة عن فيلم «البعبع»: تجربة الكوميديا مغامرة لكن محسوبة

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته إزاء ردود الفعل الإيجابية التى تلقاها فى العرض الخاص لفيلمه الجديد «البعبع»، مساء الاثنين الماضى، داخل مجمع سينمات بأحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، مؤكداً أن الإشادات التى استقبلها عن فيلمه جعلته يشعر بأن تعبه وتعب باقى الأبطال فى هذا الفيلم لم يضع هباء، بحسب قوله.

وقال «كرارة» إن فيلم «البعبع» ينتمى لنوعية أفلام الأكشن الممزوجة بالكوميديا، إذ إنه لم يبتعد كثيراً عن نوعية الأفلام التى يقدمها، ولكن هذه المرة كان الأكشن مقترناً بجرعة كبيرة من الكوميديا، وفقاً لكلامه.

واعتبر «كرارة» خوضه لتجربة الكوميديا مغامرة محسوبة، مدللاً على كلامه بقوله: وجدت نصاً مكتوباً بحرفية شديدة، وتحمست لخطوطه الدرامية ومواقفه المتشعبة، ومن ثم وجدتها فرصة لخوض تجربة جديدة علىّ، حيث إن الجمهور لم يرنى فى الكوميديا من قبل، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور. وكشف «كرارة» كواليس تصوير هذا الفيلم قائلاً: استغرق تصويره ما يقرب من 8 أشهر تقريباً، حيث بدأنا التصوير فى شهر أكتوبر من العام الماضى، وأوقفناه بسبب انشغالى مع المخرج حسين المنباوى بتصوير مسلسل «سوق الكانتو» الذى عُرض فى دراما رمضان الماضى، ثم استكملت تصويره بعد انتهاء إجازة عيد الفطر الماضى. وعن تعاونه لأول مرة مع النجمة ياسمين صبرى قال: استمتعت بالعمل معها لأنها ممثلة محترفة ومريحة فى التعامل، وهو ما ينطبق على باقى أبطال الفيلم، فقد تشرفت بالعمل معهم.

وبسؤاله عن المنافسة فى موسم العيد بين فيلمه وأفلام «مستر إكس»، و«تاج»، و«بيت الروبى» رد قائلاً: المنافسة دوماً تصب فى صالح الجمهور وصناعة السينما، لأن صناع كل فيلم بذلوا جهوداً مضنية لخروجه على النحو الأمثل، وأرى أن الأفلام الأربعة هتكسر الدنيا، والجمهور سيشاهدها جميعاً، ولكن ما أعجبنى حقاً أن الأفلام الأربعة دمهم خفيف، والناس بحاجة للضحك حالياً.