أحمد الطلحي عبر قناة الناس: لو رحمت عصفورا سيرحمك الله يوم القيامة

تحدث أحمد الطلحي الداعية الإسلامي، عن حقوق الحيوان في الإسلام، قائلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، لافتا أن بعض بيوت المسلمين إما عندهم قطة أو عصفور أو كلب أو نوع من أنواع الحيوانات الأليفة، بل نرى في زمننا هذا من يربي في بيته أشياء ليست بالأليفة مثل النمر والأسد واللبؤة.

ضوابط من الله

وأضاف «الطلحي»، خلال تقديمه برنامج «حقوق الحيوان في الإسلام»، المذاع على قناة الناس، أن الشاهد من هذا أن الناس يحبون هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى وضع لهم ضوابط، فذكرهم المولى في قوله تعالى: «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ».

ممالك النحل والنمل

وتابع: «يعني نحن اليوم قبائل وعشائر ومدن وقرى وعواصم، الدواب كلها التي نراها في هذا الكون كلهم مثل بني البشر، مثل مملكة النحل ومملكة النمل».