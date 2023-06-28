رئيس قناة الناس يكشف كواليس تغطية وقفة عرفات (فيديو)

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن تغطية القناة لوقفة عرفات من بعد صلاة فجر أمس وحتى العاشرة مساء، تضمنت تعليق على النقل المباشر من جبل عرفات، وهذا التعليق كان معد بشكل يوضح أركان وتعاليم الإسلام وسماحته في مختلف أمور الحياة وأمور الدين، لافتا إلى أن هدف القناة من خلال التغطية هو تفسير للدين من بوابة الحياة، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته وعمارة الأرض وصناعة الحضارة، موضحا أن التغطية التي قدمتها قناة الناس بالأمس كانت بالتنسيق مع الزملاء، ممن سافرو للأراضي المقدسة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبالتالي أدوا دورا كبيرا جدا.

القناة كانت حريصة على هذا النقل من خلال العلماء

وأضاف رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى أن القناة كانت حريصة على هذا النقل من خلال علماء الدين، لسبب رئيسي وهو أن المشاهد المصري والأهالي في المنازل يحرصون على متابعة ما يحدث بجبل عرفات، هذا إلى جانب الحرص على تقديم الكثير من الأدعية والأذكار على مدار اليوم، خصوصا وأن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، ولذلك تم التركيز على الأدعية في تغطية هذا اليوم.

التركيز على الحديث عن المظاهر الحضارية في خطبة الوداع

وشرح رئيس قناة الناس ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ أنه تم التركيز على الحديث عن المظاهر الحضارية في خطبة الوداع التي ألقاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وتحدث عنها الإمام الدكتور علي جمعة، كما تم إبراز سماحة الدين الإسلامي خلال التغطية بالأمس، بجانب التركيز على وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالنساء في خطبة الوداع.