إيهاب بليبل: فكرة فيلم «البعبع» جاهزة منذ 4 سنوات.. و«كرارة» تحمس لمشهد الصفعة

قال المؤلف إيهاب بليبل إن فكرة فيلم البعبع كانت فى جعبته وقام بكتابتها بشكل كامل منذ نحو 4 سنوات، وعندما حان وقت التنفيذ بالفعل، قام بإجراء بعض التعديلات والتغييرات بالفيلم وكتابة الفيلم بطريقة مختلفة، مشيراً إلى أن «سلطان البعبع» بالفيلم من الشخصيات التى تعانى فى الحياة من «قِلة التربية» ولا ينظر إلى قلبه إطلاقاً لأن كل ما يشغله «الفلوس» وجمع الأموال فقط.

وعن كواليس عرض سيناريو «البعبع» على الفنان أمير كرارة، أشار «بليبل» إلى أن «كرارة» على المستوى الإنسانى «عسل جداً ومعرفته تشرف الحقيقة»، متابعاً: فى أول لقاء لعرض الفيلم لقيته ضحك بصوت عالى، وقال أنا عايز أعمل الفيلم ده بمجرد ما ذكرت الفكرة وبدأت فى سردها، وذلك كان قبل انطلاق التصوير بنحو 6 شهور، تقريباً عرضت عليه الفيلم فى شهر مارس 2022، والتصوير بدأ فى نوفمبر قبل نهاية العام الماضى.

وحول تقديم «كرارة» باعتباره واحداً من نجوم الأكشن لفيلم كوميدى، أوضح «بليبل» أن «تيمة» الفيلم بالأساس تجمع بين اللايت كوميدى والأكشن، وهذا المزيج بدوره يخلق جواً هائلاً بسبب هذا التضاد «لم يتخوف من ذلك أبداً، المفاجأة أن الفيلم به كثير من الضحك مع كرارة دون ضغط على الإيفيه، دمه خفيف جداً، وأوعدكم بضحك ومفاجآت كثيرة، والضحك هنا يأتى من المواقف والجدية، وأعتقد أن ذلك أسهل من أن يكون البطل كوميدياناً من الأساس». وأشار إلى أنه عند كتابة فكرة «البعبع» والتفاصيل فى البداية لم يكن يضع أمامه بطلاً بعينه، ولكن عندما بدأ العمل على الأرض، بالفعل كان اتجاه الكتابة وفى عقله أمير كرارة «فعلاً شبه البطل اللى كان فى دماغى وعلى الورق، جان يتمتع بمقومات عضلية وجسدية، ووجوده أعطانى فرصة أوسع بأن يكون هناك مشاهد أكشن مميزة مع الكوميدى».

وشدّد «بليبل» على أن ياسمين صبرى كذلك مفاجأة فى الفيلم و«دمها خفيف جداً» وشعرت بالسعادة والانبساط عندما قرأت السيناريو وأعجبت بدورها جداً، متابعاً: كل أبطال الفيلم الحقيقة قدموا عملاً رائعاً كذلك النجم باسم سمرة، ومحمد أنور ومحمد عبدالرحمن توتا، فى حتة لوحدهم بخصوص الكوميديا، واللذيذ أن أمير كرارة ممكن يقترح عليهم إيفيهات، والجانب الخفى المتعلق بالكوميديا بداخله سيظهر فى الفيلم، وإن شاء الله الجمهور سيشعر بذلك.

وفيما يخص قيام الفنانة إنعام سالوسة بصفع أمير كرارة على وجهه ليرد عليها غاضباً «راجعلك» وتبادره بخوف «مستنياك»، قال «بليبل» إن هذا المشهد كان مكتوباً فى السيناريو «البعبع هيضرب بالقلم على وشه من سيدة عجوزة»، وقرأه «كرارة» ولم يطلب تغييره إطلاقاً «هو نجم يحترم المؤلف والسيناريو، ودائماً ما يقول أنا معاك فى أى حاجة طالما فى صالح المشهد».