ياسمين صبري عن فيلم «البعبع»: «سلمى» جذبتني من أول قراءة للسيناريو

خطفت الفنانة ياسمين صبرى الأنظار بتجسيدها لشخصية «سلمى» ضمن أحداث فيلم «البعبع» المعروض حالياً بدور العرض السينمائى، حيث نجحت فى خلق حالة من التناغم بينها وبين «سلطان البعبع»، وهى الشخصية التى جسدها أمير كرارة، إذ شكلا ثنائياً متفاهماً وفقاً لآراء الجمهور والنقاد.

ومن جانبها، قالت ياسمين صبرى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم «البعبع» مختلف تماماً عن سابق أعمالها السينمائية، إذ إنها تحرص دوماً على الاختلاف، بحسب قولها، مضيفة: تحمست لخوض هذه التجربة بعد إعجابى بالقصة التى تدور حولها الأحداث، فضلاً عن انجذابى لشخصية «سلمى»، وهى فتاة تتسم بالطيبة الشديدة وتحلم بالنجاح فى عملها، وتسعى لتحقيق هذه الأمنية على أرض الواقع، ولكن خلال رحلتها لتحقيق هدفها تتقابل مع «سلطان البعبع»، ومن هنا يبدأ التطور فى الأحداث وتنقلب حياتها رأساً على عقب، «سلمى اتبهدلت جداً مع سلطان، والجزء الكوميدى فى شخصيتها نراه من المواقف التى تتعرض لها من أول لقاء بينهما».

وأبدت ياسمين صبرى سعادة بالغة إزاء تعاونها مع أمير كرارة فى هذا الفيلم قائلة: «كرارة فنان يحب عمله ويقدره ويسعى لتقديم أفضل ما لديه، كما أنه يتميز بخفة ظل كبيرة خلال التصوير، وهو ما تجلى واضحاً فى شخصية سلطان التى يقدمها، والحقيقة أنه إنسان لطيف وجميل ويجتهد بشكل كبير فى عمله وبيتعب وبيبقى عاوز يعمل أفضل حاجة عنده، ربنا يوفقه فى كل حاجة بيعملها، وكمان سعيدة بالشغل مع كل أبطال العمل، وتحديداً محمد أنور و(توتا) وباسم سمرة، فالكواليس كانت ممتعة للغاية». وبسؤالها عن مشاهد الأكشن التى تضمنها العمل، قالت إنها لا تقدم مشاهد أكشن بدرجة كبيرة فى العمل، ولكنها فقط مجرد مشاهد جرى أثناء الهروب من أحداث تتعرض لها داخل العمل، وهو ما لم يستلزم منها أى مجهود على الإطلاق.