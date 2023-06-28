إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين للجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بعد أربعة أيام من الإعلان عن التقديم عبر منصة «ادرس في مصر».

وأشار الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إلى أنه جرى إرسال رسائل إلكترونية للطلاب الذين جرى تنسيقهم بالكليات التي جرى ترشيحهم لها وفقًا لأولوية التقديم، والكوتة المُخصصة لكل دولة، وبلغ عددهم 301 طالب يمثلون أكثر من 20 جنسية، مشيرًا إلى أن إعلان النتيجة جاء في زمن قياسي بعد فتح باب التقديم يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده منصة ادرس في مصر» وأيضا التنسيق الإلكتروني، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تُقدم للطلاب الوافدين لجذب أكبر عدد من الطلاب مع تيسير كل إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

ولفت إلى البدء في العمل على تنسيق الدفعات التالية من الطلاب الوافدين المُتقدمين، وإعلان نتائج التنسيق تباعًا، في ظل وجود غرف عمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لأول مرة، مشيرًا إلى قيام الطلاب الذين جرى ترشيحهم بدفع المصروفات الدراسية والتوجه إلى كلياتهم لاستكمال كل الإجراءات الأخرى.

يذكر أنه جرى فتح باب التقديم الإلكتروني لتنسيق الطلاب الوافدين يوم الجمعة 23 يونيو الجاري، حتى 15 سبتمبر 2023، عن طريق توفير رابط إلكتروني للتقديم https://admission.study-in-egypt.gov.eg/.https://adminlive.elwatannews.com/5f1851aa863d9... على منصة «ادرس في مصر»؛ للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.