«التعليم» تعلن إجراءات قبول الطلاب بنظام التعليم والتدريب المزدوج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات قبول الطلاب المتقدمين الجدد، لنظام التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2023- 2024، مشيرة إلى أنه يحق للطلاب خريجي الإعدادية للعام الحالي والحاصلين على مجموع 160 أو أكثر، التقديم من خلال المنصة الإلكترونية، بحد أقصى ثلاث رغبات في حدود النطاق الجغرافي المسموح لهم، طبقًا للتنسيق الداخلي بكل محافظة.

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيجري فتح مكتب داخل كل مدرسة لمساعدة الطلاب في إجراءات التقديم بالتنسيق، وتنسق كل مديرية مع مقدمي الخدمة بكل محافظة، لاختيار مقرات التقديم من خلال اجتماع الأمانة الفنية الفرعية، مشيرة إلى أنّ رغبات الطلاب استرشادية وليست إلزامية.

إجراءات التقدم لنظام التعليم والتدريب المزدوج

- إبداء رغبات الطلاب يجري بشكل مركزي، وذلك من خلال موافقة الإدارة العامة على ترشيح عدد من الطلاب للتقدم لاختبارات القبول، بناء على المعايير التي نظرتها كل مديرية بالمشاركة مع الوحدات الفرعية والإقليمية في المحافظة، على ألا يزيد عدد الطلاب المرشحين عن ضعف عدد الذين سيجري قبولهم فعليًا في كل مدرسة.

- تعلن الإدارة الفرعية بعد التنسيق مع الوحدة الفرعية والإقليمية، سماء الطلاب المرشحين لدخول امتحانات القبول التحريرية والمقابلة الشخصية، وكذلك مواعيد ومقرات عقد الامتحانات والمستندات المطلوبة وآخر ميعاد لاستلامها.

- تتولى الوحدات الفرعية مسؤولية البلاغ، وإخطار الطلاب بمواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، ويجري تنسيق ذلك في اجتماع الأمانة الفنية الفرعية بكل محافظة، ويسدد الطالب المعلن اسمه بكشوف المرشحين، مبلغ وقدره 250 جنيهًا غير مستردة «عن طريق فوري أو البريد المصري»، مقابل إجراءات التقديم والاختبارات فقط، ويجري تسليم الطالب نموذج القرار.

- لن تُحصل أي مبالغ مالية أخرى خلال عملية التقديم لأي جهة تحت أي مسمى باستثناء المصروفات المدرسية الحكومية.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتقدم الطالب إلى المدرسة مقر التقدم في أثناء امتحانات القبول، وبحوزته المستندات الآتية بعد استيفاءها:

- حافظة مستندات بلاستيك تحتوي على أصل القرار بتوقيع ولي الأمر.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من شهادة الإعدادية إن وجدت + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي أو مستشفى حكومي أو وحدة صحية.

- أصل إيصال سداد مصاريف التقديم + سكرین شوت من رسالة تأكيد إبداء الرغبات على المنصة الإلكترونية.

- صورة من بطاقة ولي الأمر + صورتين شخصيتين للطالب.

- تعقد المديريات بالمشاركة مع الوحدات الفرعية لمقدمي الخدمة المتواجدة بكل محافظة، الاختبارات في أماكنها ومواعيدها المحددة بناء على نموذج اختبار إلكتروني موحد.

- تعلن المدرسة كشوف نتيجة قبول الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية، وبها أسماء الطلاب الناجحين في المدرسة معتمدة من لجان المقابلات، ومطابقة لعدد الطلاب المتاح، وتُضاف نسبة 20% احتياطي، على أن يجري تحديد أسماء الطلاب المقبولين والطلاب الاحتياط مع إعلامهم بأنهم على قائمة الانتظار.

- في حال عدم استكمال الأعداد المطلوبة ترفع اللجنة المشكلة مذكرة إلى المديرية بطلب فتح مرحلة ثانية من عملية القبول تسلم المدرسة كشوف بأسماء الطلاب « مقبول + احتياط» إلى مقدم الخدمة فور الانتهاء من إجراءات القبول.

- يقوم مقدم الخدمة بالتنسيق بين الطلاب المقبولين وبين المنشأت التدريبية والمدرسة وتوثيق العقود التدريبية.