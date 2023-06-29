90 ألف زائر بمصيف بلطيم في أول أيام عيد الأضحى.. و6 شواطئ مجانية

كشف محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بمدينة مصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، أن اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى المبارك، قد شهد زحاما شديدا للغاية داخل شواطئ المصيف، إذ قدر المصطافين والزائرين للاستمتاع بجمال المصيف الساحر، والمياه الصافية بنحو 92 ألف مصطاف قادمين من مختلف محافظات مصر.

6 شواطئ مجانية وخدمات ترفيهية

وأوضح «الخطيب»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن مصيف بلطيم يعد من المصايف التي تمتاز بالهدوء، كما أنه تتوافر فيه كافة الأمور المتعلقة بالمشتريات للمواطنين من طعام، وشراب، وترفيه، وبأسعار جيدة للغاية، وهو الأمر الذي يترتب علية تزايد أعداد الراغبين في القدوم إليه، خاصة وأن المصيف به عدد 6 شواطئ مجانية دون أي تكلفة للدخول إليها.

زحام شديد ليلا وغرفة عمليات على مدار الساعة

وأشار إلى أن مصيف بلطيم يشهد حالة من الزحام الشديد لتوافد الآلاف علية بإجازة عيد الأضحي المبارك، لافتاً إلى أنه ومع قدوم الليل تزداد الكثافة من المترددين داخل الشوارع والميادين، وذلك للاستمتاع بجمال وروعة المصيف خلال ساعات الليل والمغادرة مع أول ضوء من النهار، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات داخل مجلس مدينة مصيف بلطيم تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة الخدمات والأمور المتعلقة بالزائرين، وذلك بتوجهات من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، مشدداً علي ضرورة توفير كافة السبل لراحة وأمان المصطافين.