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أحمد فايق يعلن مواعيد وأماكن اختبارات الموسم الثاني من «كابيتانو مصر»

كتب:

شريف سليمان
01:15 ص | الخميس 29 يونيو 2023
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

أعلن الإعلامي أحمد فايق، مواعيد وأماكن اختبارات «كابيتانو مصر» الموسم الثاني مواليد 2009، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». 

1 - سوهاج «12 و13 يوليو 2023» مركز شباب مدينة سوهاج.

2 - اسوان «15 و16 يوليو 2023» ملاعب جامعة أسوان.

3 - المنيا «19 و20 يوليو 2023» النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

4 - بورسعيد «24 و25 يوليو 2023» المدينة الرياضية في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5 - البحيرة «30 و31 يوليو 2023» مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

6 - المنوفية «5 و6 أغسطس 2023» نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7 - الغربية «9 و10 أغسطس 2023» نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

8 - القاهرة « 13 و14 أغسطس 2023» مركز شباب الجزيرة.

اشتراطات إجراء اختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

1 - أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 «14 سنة» الحضور بصورة شهادة الميلاد.

2 - ألا يكون مسجل بأي ناد أو هيئة رياضية.

3 - حضور الاختبارات بزي رياضي «شورت - تيشيرت – حذاء رياضي».

4 - التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني.

https://www.emys.app/sport/capitano2/

5- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

6 - الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم على الاستمارات يمكن التسجيل عن طريق الباركود.

 

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