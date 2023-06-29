11 دولة تحتفل بعيد الأضحى اليوم.. بينها دولة عربية وحيدة

احتفل الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، كما في مصر والسعودية أمس، ولكن ستحتفل 11 دولة بينها دولة عربية وحيدة إذ لم تتمكن من رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبالتالي سيحتفل المسلمون فيها بعيد الأضحى اليوم الخميس.

11 دولة تحتفل بعيد الأضحى اليوم

نستعرض فيما يلي قائمة بأبرز الدول التي ستحتفل بعيد الأضحى اليوم وذلك بسبب اختلاف طريقة تحديد بداية الشهر الهجري وشهر ذي الحجة في الدول الإسلامية:

هناك حوالي 10 دول إسلامية أو تضم جاليات كبيرة من المسلمين، تحتفل بعيد الأضحى يوم الخميس، وفقًا لمركز الفلك الدولي، وهي: السنغال، المملكة المتحدة، الهند، إندونيسيا، باكستان، بروناي، بنجلاديش، غيانا، وماليزيا، وإيران.

المغرب هي الدولة العربية الوحيدة التي ستحتفل بعيد الأضحى اليوم الخميس، إذ بدأ شهر ذي الحجة فيها يوم الثلاثاء 20 يونيو الحالي.

لماذا يختلف عيد الأضحى من بلد إلى أخرى؟

يتم تحديد مدة الشهر الهجري التي تتراوح بين 29 إلى 30 يومًا، وفقًا لرؤية هلال الشهر، وعادةً ما يُطلب من الجهات الرسمية الشرعية تحري الهلال في الفترة ما بين سقوط الشمس وحتى بعد صلاة المغرب مباشرة، ويتم تشكيل هيئات خاصة لاستطلاع الهلال.

وتطلب الهيئات المختصة من المواطنين والجهات المعنية المساهمة في هذا الاستطلاع وإبلاغ الجهة المختصة بالنتيجة.

ويشهد شهر ذي الحجة فريضة الحج، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، ويأتي عيد الأضحى غالبًا في نفس اليوم في الدول العربية والإسلامية.