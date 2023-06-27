أبطال فيلم «أهل الكهف» ينتهون من تصوير المشاهد الخارجية في المغرب

انتهى منذ قليل، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للعمل بمدينة مراكش بالمغرب، وفق ما أعلن منتج العمل محمد رشيدي.

شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت أبطال العمل، منهم خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وأحمد عيد وغيرهم.

صناع فيلم «أهل الكهف»

«أهل الكهف» من تاليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج محمد رشيدي -رشيدي برودكشن- وإخراج عمرو عرفة.

أبطال فيلم «أهل الكهف»

وفيلم «أهل الكهف» قصته من روائع الأديب توفيق الحكيم، ويشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين ويجري تصويره في عدد كبير من البلدان، ومن بين أبطاله خالد النبوي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد ممدوح، فتحي عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز وريم مصطفى.