عاجل.. 90 دقيقة تهدد أمل الزمالك الأخير في دوري الأبطال ومونديال الأندية 2025

يترقب نادي الزمالك وجماهيره بجدية ما ستسفر عنه نتيجة مباراة بيراميدز وسموحة، المقرر لها مساء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023، إذ تمثل هذه المواجهة منعرجا للفارس الأبيض بحال فاز الفريق السماوي بها، لاسيما أنها ستقضي على آمل القلعة البيضاء تماما في التأهل لدوري أبطال أفريقيا في نسخة الموسم المقبل وهو ما يترتب عليه غيابه عن كأس العالم للأندية 2025 رسميا.

وينتظر الفارس الأبيض وجماهيره نتيجة لقاء بيراميدز وسموحة، خاصة أن أمل الزمالك الوحيد في المشاركة بدوري الأبطال في النسخة المقبلة هو تعثر بيراميدز في جميع لقاءاته المتبقية بالمسابقة وعدم وصوله للنقطة 66، التي سيصل إليها بالطبع حال الفوز اليوم، خاصة أن الفريق السماوي في المركز الثاني بـ64 نقطة من 30 مباراة وإذا ما فاز على الفريق السكندري سيصل رصيده لـ67 نقطة ويحرم الزمالك رسميا من دوري الأبطال وبالتالي انعدام فرصه في التمسك بأمل الظهور بمونديال الأندية 2025.

الزمالك يترقب نتيجة مباراة بيراميدز وسموحة

ويعود هذا السيناريو كون الزمالك يتواجد حاليا في المركز الرابع بترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة من 31 مباراة وبالتالي يتبقى له ثلاث مباريات، منها مباراة القمة أمام الأهلي، وإذا ما فاز بها جميعها سيصل رصيده للنقطة 65 ووقتها لن يصل لعدد نقاط بيراميدز، الذي سيكون قد ضمن المشاركة رسميا لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يمني النفس بمشاركة أولى تاريخية في دوري أبطال أفريقيا

ومن المعروف أنه حال مشاركة بيراميدز أو الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بنسخة الموسم المقبل، وإذا ما تمكنوا من حصد البطولة فسيشارك الفائز بلقب الأبطال بكل تأكيد في كأس العالم للأندية 2025 رفقة الأهلي والوداد المغربي ممثلين عن أفريقيا في المونديال، بالإضافة إلى أحد فريقي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي وفقا لتصنيف كل منهما في الاتحاد الأفريقي لآخر خمس سنوات.