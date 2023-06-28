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خلال إجازة العيد.. طريقة استخراج شهادة ميلاد مميكنة من موقع وزارة الداخلية

كتب:

منتصر سليمان
09:40 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
موقع وزارة الداخلية

موقع وزارة الداخلية

يتيح موقع وزارة الداخلية تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا، فيمكنك الحصول على تلك الخدمات إلكترونيًا خلال إجازة عيد الأضحى، ومن بين تلك الخدمات استخراج شهادة ميلاد والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين، مما يوفر عليهم الوقت والمجهود.

استخراج شهادة ميلاد مميكنة

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة من موقع وزارة الداخلية.

وتتمثل الخطوة الأولى للحصول على شهادة ميلاد مميكنة في الدخول على موقع وزارة الداخلية إلكترونيًا من خلال الرابط، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي بالموقع.

وتتمثل الخطوة التالية، في خانة الأحوال المدنية تقوم بالضغط على أيقونة «شهادة ميلاد»، وبعد ذلك تقوم بتحديد عدد الوثائق المطلوب.

كما تقوم بإدخال بعض البيانات الخاصة بك ومنها درجة القرابة «أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي، وكتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب الذي سيقوم باستلام الشهادة وتتضمن تلك البيانات العنوان، والرقم البريدي، والمحافظة، وقسم الشرطة التابع له.

وفي الخطوة الأخيرة تقوم بتسديد قيمة المستند، وبعدها يتم تحديد العنوان لاستلام الوثيقة.

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بقلم منتصر سليمان