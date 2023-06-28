دعم غير مسبوق في قطاع الزراعة بفضل ثورة 30 يونيو.. «مصر تصدر 400 سلعة»

نشرت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «30 يونيو.. استعادة وطن كنا فين وبقينا فين».

30 ألف فدان من التعديات

وأفاد التقرير: «كنا فين.. عانى القطاع الزراعي والفلاح بسبب أزمة الوقود، التعديات على الأراضي الزراعية خلال 2012 و2013 بلغت نحو 30 ألف فدان».

وتابع التقرير: «بقينا فين بعد 30 يونيو.. القيادة السياسية قدمت دعما غير مسبوق لقطاع الزراعة، صادرات مصر الزراعية حققت ما يقرب من 6.5 مليون طن عام 2022، ومصر تصدر أكثر من 400 سلعة زراعية إلى 160 سوقا، والعديد من المشروعات كان لها دور كبير في زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقي».

وواصل التقرير: «22 موقعا في البحر الأحمر والبحر المتوسط للاستزراع السمكي، مشروع البتلو وصل إجمالي تمويله حتى أكثر من 7.7 مليارات جنيه، ونحو 43 ألف مستفيد لشراء أكثر من 485 ألف رأس ماشية، وأكثر من 50% من مساحات الأراضي يتم توجيهها للمحاصيل الاستراتيجية».

دعم الفلاح

واستكمل: «دعم الفلاح والتوسع في الميكنة الزراعية فضلا عن تحديث نظم الري، وأشارت منظمة الفاو أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، كما أوضحت فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح لزيادة الاكتفاء الذاتي منه».