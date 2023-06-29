تارا عماد عن ردود فعل الجمهور على فيلم بيت الروبي: مشجعة للغاية

أعربت تارا عماد عن سعادتها الكبيرة بإيرادات أفلام العيد، قائلة: «سعيدة للغاية بالإيرادات التي حققها الفيلم»

إيرادات كبيرة لفيلم بيت الروبي

وأضافت تارا، أنَّ ذلك الأمر كان متوقعًا لأن العمل يحمل اسم نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز، فهو نجم من نجوم الشباك وأفلامه عادة تحقق أعلى الإيرادات خلال عدد كبير من السنوات، إضافة إلى باقي فريق العمل المتميز والذي كنت محظوظة بالعمل معهم.

وأرجعت نجاح العمل إلى المخرج الكبير بيتر ميمي، متمنية أن يحقق الفيلم نجاحًا أكبر خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم مازال أمامه موسم كبير.

وعن ردود فعل الجمهور حول الفيلم، قالت تارا عماد: «ردود الفعل مُحمسة ومشجعة للغاية، وقد تفاجأت وتفاجأت من ردود الفعل بعد العرض الخاص للفيلم، وأنا دائما أحب أن أرى ردود فعل الجمهور والمحيطين من أجل التطوير من نفسي في الأعمال الجديدة».

فريق عمل بيت الروبي

وتابعت تارا عماد: «كاست الفيلم محمس للغاية ففيلم به كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وباقي الفريق، بالفعل هو فريق ممتع والعمل معه ممتع وكواليسه جيدة للغاية، إضافة إلى العمل مع المخرج بيتر ميمي، فهذه المرة الثانية التي أعمل بها معه».