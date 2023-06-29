مراكز الشباب بالمحافظات تستقبل المواطنين في ثاني أيام العيد.. فعاليات رياضية وترفيهية

نجحت مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» في جميع المحافظات، في تحقيق هدفها بجذب جميع الفئات العمرية لقضاء اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى المبارك وإدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وواصلت مراكز الشباب بكفر الشيخ، في اليوم الثاني على التوالي، فتح أبوابها بالمجان لروادها، وبمشاركة 245 مركز شباب تابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل الأطفال

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز الشباب استقبلت منذ ساعات صباح ثاني أيام العيد، الأطفال ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، حيث جرى تنظيم الاحتفالات، وإعداد البرامج الترويجية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية، وتوزيع هدايا على الأطفال، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب والمركز الإعلامي بالمديرية، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، ومن تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

مسابقة ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن تنفيذ مسابقة في إطار مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، وتشكيل لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلي المديرية للشباب والرياضة وفريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب خلال أيام المبادرة واختيار أفضل مدير إدارة، وأفضل مركز شباب في تنفيذ المبادرة، وأفضل مدير مركز شباب، وأفضل رئيس قسم للشباب، وأفضل منسق إعلامي، وأفضل فريق عمل.

وأكد أنّه سيتم تكريمهم، كما وضّعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذي يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، والنشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، واختيار جودة الصور والفيديوهات، والابتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد.

إقبال على مراكز الشباب بالشرقية

وفي الشرقية، أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

إقبال الأهالي على مراكز الشباب بالدقهلية

كما كشفت الدكتور مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن توافد الآلاف من النشء والشباب والمواطنين على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ جرى عمل مهرجانات وألعاب وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية.

وأوضحت أن الإقبال الكبير جاء على مستوى أكثر من 400 هيئة شبابية على مستوى محافظة الدقهلية، وذلك للرؤية البعيده لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي عمل على تطوير منظومة العمل بالشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية.